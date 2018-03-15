Seven Suns может снести памятники конструктивизма на Московском шоссе

Постройки эпохи конструктивизма на территории бывшего мясокомбината имени Кирова («Самсон») в Петербурге могут снести. Это произойдет, если комитет по охране памятников (КГИОП) согласится с результатами историко-культурной экспертизы, выполненной по заказу строительной компании Seven Suns Development, которая планирует возведение жилого района.

Сейчас здания на Московском шоссе, 13, охраняются как выявленные объекты культурного наследия. Петербуржцы знают памятник благодаря двум скульптурам быков работы Демут-Малиновского, установленным у ворот завода.

13 марта на сайте КГИОП был опубликован акт экспертизы за подписью искусствоведа Дарьи Зайцевой. Как указано в документе, четыре производственных комплекса, теплоцентраль и ограду мясокомбината эксперт не рекомендует включать в Единый реестр памятников.

По данным экспертизы, участие в проектировании знаменитого архитектора 1930-х Ноя Троцкого не подтверждается: он участвовал в деле только как консультант и в своих работах эти здания не упоминал. Проект разработал московский трест «Мясохладстрой». Образцом для него послужили здания чикагских скотобоен. Строительство выполнили при участии архитекторов Зеликмана, Светлицкого, Тобиша и главного инженера Ротшильда.

В документе также говорится, что здания не один раз перестраивались и реконструировались, в 1980-х техническое обследование показало срочную необходимость в капремонте. Однако его не последовало. Обследования 2016 и 2018 годов, пишет эксперт, показали 62% физического износа, а также множественные биологические заражения — вирусами, плесенью, водорослями и лишайниками. По мнению автора экспертизы, биозаражения потенциально опасны вспышками сибирской язвы, чумы, лихорадки, бешенства, листериоза и сальмонеллеза. Мимо зданий запрещено ходить, так как с них периодически падают куски фасадов. «Мемориальная ценность зданий не выявлена», – заключает Дарья Зайцева.

Территория находится в собственности ПАО «Московский индустриальный банк», Seven Suns еще в прошлом году объявлял, что намерен построить здесь большой жилой район. Вложения оценивались в 10,2 млрд рублей.