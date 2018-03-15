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15.03.2018 11:20

В МИД РФ считают «сумасшедшими» обвинения Британии по делу Скрипаля

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «сумасшедшими» обвинения, которые Великобритания предъявила России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом Захарова заявила 15 марта в ходе брифинга перед журналистами. Она также подчеркнула, что Россия в ближайшее время примет ответные меры на высылку 23 российских дипломатов из Британии. Кроме того, официальный представитель МИДа еще раз потребовала от англичан «предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании». Напомним, ранее с таким требованием выступал и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уточнял, что Великобритания отказалась предоставить России доступ к материалам дела.

Справка:

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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