В МИД РФ считают «сумасшедшими» обвинения Британии по делу Скрипаля

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «сумасшедшими» обвинения, которые Великобритания предъявила России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом Захарова заявила 15 марта в ходе брифинга перед журналистами. Она также подчеркнула, что Россия в ближайшее время примет ответные меры на высылку 23 российских дипломатов из Британии. Кроме того, официальный представитель МИДа еще раз потребовала от англичан «предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании». Напомним, ранее с таким требованием выступал и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уточнял, что Великобритания отказалась предоставить России доступ к материалам дела.