В Пулково задержаны пять рейсов на Москву

Вылет самолетов в Москву откладывается из петербургского аэропорта Пулково на неопределенное время. Расписание 15 марта корректирует столичная непогода.

Как следует из информации онлайн-табло Пулково, статус «задержан» значится у пяти самолетов, которые должны были вылететь из Северной столицы с 10:30 до 12:20 в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Время вылета воздушных судов в настоящее время неизвестно. Вероятно, экипажи будут действовать по фактической погоде Москвы, которой Гидрометцентр обещал на 15 марта сильный снегопад с объемом осадков, равным четверти месячной нормы.