В Якутске золотые слитки рассыпались по взлетному полю

У грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете из аэропорта Якутска воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Он перевозил золото, бриллианты и платину.

Как пишет YakutiaMedia, инцидент произошел утром 15 марта. Драгоценный груз оказался рассыпан по всему взлетному полю, его оцепила полиция. По предварительной информации, на борту было около 9 тонн золота. В аэропорту Якутска уточнили, что «самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно- техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету».

После инцидента экипаж принял решение о возвращении в Якутск, где благополучно приземлился.