Из «Юлмарта» рядом с «Удельной» вынесли товар на 200 тысяч

Окончание рабочего дня в пункте выдачи заказов в Выборгском районе Петербурга омрачил вооруженный налетчик. Убедительности ему прибавило наличие ножа и пистолета.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина в темных очках и с недобрыми намерениями вошел в «Юлмарт» на Скобелевском проспекте, 4, около восьми вечера 14 марта. Сам он среди заказчиков интернет-магазина не числился, но уходить с пустыми руками был не намерен. Последовательно продемонстрировав нож и пистолет, он потребовал выдать выручку. В кассе было 23 тысячи рублей, которые он, несмотря на наличие многочисленных карманов на брюках, уложил в большой пакет. Туда же отправились три видеокарты общей стоимостью в 200 тысяч рублей.

Визит не затянулся. В три минуты девятого сотрудница магазина нажала тревожную кнопку, но к приезду охраны мужчина с пакетом растворился.