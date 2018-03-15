Жена Аршавина заплатила 57 тысяч за дебош в самолете

Алиса Аршавина полностью оплатила расходы компании «Аэрофлот» в связи с задержкой рейса и дополнительным наземным обслуживанием. Спор урегулирован в суде Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Аэрофлот», после инцидента с Аршавиной принято решение о взыскании с нее убытков в судебном порядке. Иск, как следует из публичной картотеки, был зарегистрирован 25 января в Красносельском районном суде Петербурга. Его приняли к производству и назначили к рассмотрению. В типовое течение гражданского дела вмешалась ответчица. Она в полном объеме возместила расходы авиакомпании.

«Денежные средства поступили на счет «Аэрофлота», – подтвердил замгендиректора перевозчика по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

По данным «Фонтанки», к Алисе Аршавиной был заявлен иск о возмещении расходов в сумме 56 тысяч 827 рублей. В качестве ответчика она, с учетом признания проступка, возместит госпошлину в размере 1905 рублей.

Аршавина зарегистрировалась на рейс 6 января 2018 года SU1946 Москва – Алматы из Шереметьево. При подготовке самолета к взлету пассажирка проигнорировала правила безопасности полетов и требования экипажа. Известно, что хождение по салону при взлете запрещено. На борту находились более ста пассажиров. Аршавина требовала пересадить няню из экономкласса в бизнес, пренебрегала ремнями безопасности, представлялась экипажу майором ФСБ.

В Алматы жена футболиста, как писала пресса, собиралась для выяснения отношений с нежданной соперницей — фотомоделью Ольгой Семеновой. Андрей Аршавин провел с ней вечер, фрагмент которого был выложен в Сети. Алиса увидела, вступила в переписку с моделью и снова представилась сотрудником ФСБ. Семенова обратилась в прокуратуру, было возбуждено дело о возможных угрозах и оскорблениях, но состава преступления не нашлось, расследование прекращено.