В Петербурге у директора ветеринарного центра украли меха на полмиллиона

Рабочий день в ветеринарной клинике обошелся её руководительнице больше, чем в полмиллиона рублей. В такую сумму она оценила исчезнувшие из квартиры в Приморском районе Петербурга украшения и коллекцию норковых шуб.

Как стало известно «Фонтанке», следы незваных гостей 48-летняя жительница улицы Савушкина заметила поздним вечером 14 марта, когда вернулась в квартиру. В глаза бросилось отсутствие зимней одежды: пропали четыре норковые шубы. Дальнейшая ревизия показала, что в шкатулке не достаёт пары десятков украшений стоимостью в четверть миллиона рублей. Вместе с мехами визит домушников обошелся в 640 тысяч рублей.

Возможное время кражи увидели на записях с камер. Около двух часов дня в парадную вошел мужчина в надвинутой на глаза бейсболке. Кроме козырька его лицо скрывал шарф.

Проводится проверка.