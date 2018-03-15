В Киришах пенсионер-копатель подорвался в квартире и попрощался с арсеналом

Арсенал боеприпасов времен войны нашли у пенсионера в Киришском районе Ленинградской области. Сам мужчина пострадал от взрыва и вдобавок к травме получил уголовное дело. Версия о петарде оказалась неубедительной.

Житель Киришей попал в больницу днем 14 марта. Медики диагностировали у него рваные раны и ожоги лица и груди.

В его двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Энергетиков в Киришах были выбиты стекла, а стены были в копоти.

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