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Фонтанка.fi
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15.03.2018 10:30

Финские школьники будут учиться дольше

Профсоюз учителей Финляндии OAJ предложил увеличить сроки обязательного школьного образования с 5 до 19 лет. По их мнению, это поможет справиться с маргинализацией молодых людей. Об этом сообщает Yle.

По подсчетам учителей, увеличение сроков обязательного образования обойдется казне в 300 млн евро в год, тогда как сейчас Суоми тратит 1.4 млрд евро на борьбу с маргинализацией. 

В настоящее время обязательное школьное образование в Финляндии начинается в 6 лет и заканчивается в 17. 

 


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