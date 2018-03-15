Финские школьники будут учиться дольше

Профсоюз учителей Финляндии OAJ предложил увеличить сроки обязательного школьного образования с 5 до 19 лет. По их мнению, это поможет справиться с маргинализацией молодых людей. Об этом сообщает Yle.

По подсчетам учителей, увеличение сроков обязательного образования обойдется казне в 300 млн евро в год, тогда как сейчас Суоми тратит 1.4 млрд евро на борьбу с маргинализацией.

В настоящее время обязательное школьное образование в Финляндии начинается в 6 лет и заканчивается в 17.