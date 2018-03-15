Еще
10:45 15.03.2018
Пришлите свою новость!
10:34
В Петербурге у директора ветеринарного центра украли меха на полмиллиона
10:24
В Киришах пенсионер-копатель подорвался в квартире и попрощался с арсеналом
10:14
«Роскосмос» сделает автономным российский сегмент МКС
09:56
Жириновский отреагировал на слёзы Собчак
09:46
На Старо-Петергофском водитель улетел в военный госпиталь
09:34
В Петербурге за нападение на ребенка задержали футбольного хулигана
09:24
США заблокировали российско-китайский проект заявления по КНДР в Совбезе ООН
09:16
На Славы «Тундра» выкинула маршрутку на тротуар и разбросала легковушки
09:06
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»
08:51
Ростуризм заявил о притоке туристов из США из-за «антироссийской пропаганды»
08:38
В Ломоносове задержали пожилого растлителя школьниц
08:31
У побережья Флориды разбился истребитель ВМС США
08:19
Telegram откажет в покупке криптовалюты инвесторам из санкционных списков
08:04
Британия заблокировала в СБ ООН заявление России по делу Скрипаля
02:43
"Леди Берд" с Сиршей Ронан выходит в прокат
02:28
Бутман привез в Петербург звезд на «Триумф Джаза»
02:08
Одинокие странники Петра Конникова соберутся в МИСП
02:05
Истребитель США разбился у берегов Флориды
01:59
Замеры подтвердили содержание нефтепродуктов в поставляемой жителям Невского района горячей воде
01:50
В прокат выходит экранизация бестселлера Пьера Леметра
01:32
Evanescence впервые выступит в России с симфоническим оркестром
01:15
Госдеп отреагировал на выступление Путина в Крыму
01:10
Европейский университет угостит крафтовым. Космосом
01:10
БК «Зенит» не смог пробиться в полуфинал Еврокубка
00:53
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
00:43
«Барселона» разгромно выбила «Челси» из Лиги чемпионов
00:38
В Петербурге обвиняемого арестовали на больничной койке
00:31
Маммана: Буду играть сильнее, чем раньше
00:17
Тренер "РБ Лейпциг": Против нас выйдет другой состав "Зенита"
00:11
Небензя: Есть основания заявлять о наличии у Британии формулы газа «Новичок»
14/03
Полпред РФ в ООН назвал "дело Скрипаля" черным пиаром против России
14/03
Лопнувшая труба лишила тепла 70 домов в Московском районе
14/03
Клиент ФСБ сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге
14/03
Британия официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
14/03
В США госпитализировали нобелевского лауреата по химии, его супруга мертва
14/03
Трамп считает Россию причастной к атаке на Скрипаля
14/03
Дачи в Подмосковье рекордно подешевели
14/03
Минобороны России: Ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась
14/03
"Скорая" с пациентом перевернулась у больницы Всеволжска
14/03
Бывший мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии
14/03
Ковальчук: СКА готов к играм с "Локомотивом"
14/03
Савченко пригрозили арестом
14/03
Названы лучшие города мира для обогащения на недвижимости
14/03
Шевчук выпустил клип в память о своей жене
14/03
Трамп взял телеведущего советником по экономическим вопросам
14/03
В ЦИК вину за заплакавшую Собчак переложили на ВГТРК
14/03
Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов
14/03
Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко
14/03
Пионеры программы «Ленинградский гектар» определятся к концу года
14/03
В покушении на полковника УФСИН Петербурга увидели братский след
14/03
Гимназия Невского района свела к случайности поножовщину между семиклассниками
14/03
КГИОП выложил старинные фотографии российских городов
14/03
Рогозин объявил об использовании двигателя Ту-160 для пассажирского самолета
14/03
Смольный заплатит почти 40 млн рублей за заказные перевозки на ЧМ-2018
14/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта
14/03
МИД России: Британские власти попытались развязать огульную антироссийскую кампанию
14/03
Петербургского бизнесмена арестовали за торговлю несуществующими парковками
14/03
В столкновении поезда и трактора в Москве есть пострадавший
14/03
НАТО требует от России предоставить данные о программе разработки веществ класса «Новичок»
14/03
Вместо обещанного театра на 11-й линии построят жилой дом
14/03
Шевченко и Жириновский довели Собчак до слез в прямом эфире
14/03
Суд отказался рассматривать иск об отзыве «Смерти Сталина»
14/03
Семейный Lexus главы департамента «Роснефти» угнали в Петербурге
14/03
Защитник «Зенита» Маммана успешно прооперирован в Риме
14/03
В Петербурге официально запрещают прогулки по льду
14/03
Президент Финляндии: Убийство Скрипаля - удар по международной безопасности
14/03
На 9-й Советской жители выступили против «уплотнения» элитным домом
14/03
СМИ: «Газпром» переводит сотрудников из-за рубежа в Петербург
14/03
В феврале петербурженки родили минимум детей за последние 6 лет
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
15.03.2018 10:14

«Роскосмос» сделает автономным российский сегмент МКС

«Роскосмос» запланировал сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля.

Подробности сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей», пишет 15 марта Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сказал Комаров.

По его словам, «для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента».

Комаров добавил, что такие меры принимаются на случай, если партнеры России откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года. «Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», — отметил глава госкорпорации.

МКС, в работе которой принимают участие США, Россия, ЕС, Япония и Канада, должна завершить работу к 2024 году. Россия и Китай планируют развертывание национальных орбитальных станций, действующую международную станцию планируется передать коммерческим компаниям.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
15.03.2018 10:00

Total War: Warhammer – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ

Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00

Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00

КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9

Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Роскосмос» сделает автономным российский сегмент МКС
Жириновский отреагировал на слёзы Собчак
США заблокировали российско-китайский проект заявления по КНДР в Совбезе ООН
Ростуризм заявил о притоке туристов из США из-за «антироссийской пропаганды»
Британия заблокировала в СБ ООН заявление России по делу Скрипаля
Госдеп отреагировал на выступление Путина в Крыму
Полпред РФ в ООН назвал "дело Скрипаля" черным пиаром против России
Минобороны России: Ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась
Савченко пригрозили арестом
В ЦИК вину за заплакавшую Собчак переложили на ВГТРК
В 16.00 – война с Англией
«Чтобы спецслужбам не удалось со мной еще раз поговорить»
Петербургские места, где учат бесплатно
In memoriam: Стивен Хокинг — мысль, вырвавшаяся в Пространство
День Помпео: о чем говорил будущий госсекретарь США
Как суд «Розового кролика» правильному сексу учил
Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»
Лора Белоиван: Мы живем в чьей-то книжке, и это не Библия
Кому на пенсию жить хорошо
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шевченко и Жириновский довели Собчак до слез в прямом эфире

Picvario/Интерпресс

Пять идей Стивена Хокинга. Выход есть

скриншот видео

На Балтийской — серьезный пожар в промзоне

Новости компаний
Магазин "Кей"
15.03.2018 10:00
Total War: Warhammer – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ
Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.