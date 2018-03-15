«Роскосмос» сделает автономным российский сегмент МКС

«Роскосмос» запланировал сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля.

Подробности сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей», пишет 15 марта Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сказал Комаров.

По его словам, «для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента».

Комаров добавил, что такие меры принимаются на случай, если партнеры России откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года. «Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», — отметил глава госкорпорации.

МКС, в работе которой принимают участие США, Россия, ЕС, Япония и Канада, должна завершить работу к 2024 году. Россия и Китай планируют развертывание национальных орбитальных станций, действующую международную станцию планируется передать коммерческим компаниям.