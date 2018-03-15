Жириновский отреагировал на слёзы Собчак

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский после инцидента с кандидатом от «Гражданской инициативы» Ксенией Собчак заявил, что политик в России должен быть готов к жестким правилам.

«Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру», — цитирует Жириновского «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

14 марта во время теледебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак обвинила в хамском отношении к ней журналиста Максима Шевченко и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Кандидат в президенты пожаловалась, что её постоянно перебивают и не дают выступать в «её законное время». На конфликт ведущий шоу Владимир Соловьёв отреагировал фразой: «Это ужасно, но таков закон». После того, как Собчак в слезах покинула студию, журналист попросил ЦИК «учесть то, что происходит здесь сейчас и принять возможность, чтобы ведущие могли хоть как-то влиять на этот процесс».