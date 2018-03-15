В Петербурге за нападение на ребенка задержали футбольного хулигана
Предполагаемого обидчика тринадцатилетнего петербуржца нашли спустя месяц после преступления. Подозрение пало на околофутбольное сообщество.
Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Петербургу и области по подозрению в грабеже задержали молодого человека 21 года. Нигде официально не трудоустроенный, он посвятил себя спорту и свободное время проводит в неформальном молодежном объединении футбольных хулиганов. Но, как предполагается, агрессивное поведение демонстрирует не только перед матчами.
По версии следствия, именно он 26 января открыто похитил имущество 13-летнего школьника во дворах у станции метро «Проспект Просвещения». Футбольного фаната ограничили подпиской о невыезде.