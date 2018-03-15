США заблокировали российско-китайский проект заявления по КНДР в Совбезе ООН

США заблокировали российско-китайский проект заявления в Совете безопасности ООН в поддержку прогресса в урегулировании ситуации с КНДР. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь — о внесенном Россией и Китаем проекте заявления Совета для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне», — приводит заявление Стржижовского РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Он добавил, что реакция США вызывает «вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях в отношении разрешения ситуации с КНДР».

Проект заявления занимает одну страницу, в нем выражается поддержка идее провести первую встречу между президентом США и лидером КНДР. Также отмечается позитивная динамика развития ситуации на полуострове.

В начале марта стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Американский президент отметил, что она либо приведет к «величайшей сделкой века», либо закончится ничем. Встреча должна пройти до мая этого года.

С южнокорейской делегацией Ким Чен Ын встретился уже 5 марта. Со стороны Южной Кореи во встрече участвовал, в частности, советник президента по безопасности Чон Ый Ён, он после переговоров заявил, что лидер КНДР передал послание руководству США.

Пхеньян в 2017 году продолжил наращивать свою ракетно-ядерную программу, в результате к концу года КНДР успешно испытала баллистические ракеты, а также водородную бомбу. В ответ СБ ООН ввел против КНДР дополнительные экономические санкции.