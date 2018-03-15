На Славы «Тундра» выкинула маршрутку на тротуар и разбросала легковушки

Один человек пострадал в результате массовой аварии, произошедшей вечером 14 марта на проспекте Славы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, столкнулись четыре транспортных средства: Toyota Tundra, Opel Astra, BMW X5 и автобус «ПАЗ». Водитель «Тундры» был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, «Тундра» въехала в маршрутку, когда та отъезжала от остановки, задев при этом другие автомобили. Удар был такой силы, что маршрутку через поребрик вынесло на тротуар.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».