Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

Ростовский банк «Кредит Экспресс» лишился лицензии по решению Центробанка. Сообщение опубликовано на сайте регулятора 15 марта.

Отзыву лицензии предшествовала внеплановая проверка банка, которая завершилась 22 февраля.

«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в заявлении ЦБ.

«Кредит Экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 372 место в банковской системе России. Головной офис кредитно-финансовой организации расположен в Ростове-на-Дону, имеются филиалы в Москве и Иркутске. Банк был зарегистрирован в декабре 1994 года.