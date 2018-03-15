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15.03.2018 09:06

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

Ростовский банк «Кредит Экспресс» лишился лицензии по решению Центробанка. Сообщение опубликовано на сайте регулятора 15 марта.

Отзыву лицензии предшествовала внеплановая проверка банка, которая завершилась 22 февраля.

«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в заявлении ЦБ.

«Кредит Экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 372 место в банковской системе России. Головной офис кредитно-финансовой организации расположен в Ростове-на-Дону, имеются филиалы в Москве и Иркутске. Банк был зарегистрирован в декабре 1994 года.


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14.03.2018 13:55
ЖК Северная долина аккредитован еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и банк «ДельтаКредит» (Группа Societe Generale) подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного кредитования
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14.03.2018 11:58
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Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».
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ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
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Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
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