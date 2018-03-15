Ростуризм заявил о притоке туристов из США из-за «антироссийской пропаганды»

Ростуризм отметил увеличение числа туристов США. Глава ведомства Олег Сафронов связывает интерес американцев к России с антироссийской пропагандой.

В Россию за девять месяцев минувшего года въехало на 25% больше туристов из США, чем за аналогичный период 2016 года. Такие цифры, как пишет РБК, Сафронов назвал в интервью газете «Известия».

«У нас очень хорошая динамика въездного потока из США», — сообщил он, заметив, что такая ситуация складывается, несмотря на то что в Штатах «даже еще нет национальных туристских офисов».

По словам Сафонова, интерес американцев к России подогревает антироссийская пропаганда. «Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — сказал он.

При этом, отметил глава Ростуризма, приезжающие в Россию американские туристы получают «wow-эффект».

«Из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о нашей стране у них занижен порог ожиданий, поэтому получается wow-эффект. Наши гости из США с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены. Они видят современную, мирную и развитую страну», — заметил Сафонов.

В январе этого года власти США разработали новые рекомендации для своих граждан, которые собираются посетить другие страны. Госдепартамент отмечает, что в качестве рисков американских граждан в России ждут терроризм и агрессия. Вместе с Россией в эту группу попали, в частности, Пакистан, Нигер, Чад, Нигерия.