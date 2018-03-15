В Ломоносове задержали пожилого растлителя школьниц

Школьница стала жертвой нездорового внимания взрослого мужчины в Петродворцовом районе Петербурга. Педофил настиг семиклассницу неподалёку от учебного заведения.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 марта в полицию обратилась женщина, заявившая о преступлении сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери. Девочка рассказала, что столкнулась с незнакомцем во дворах на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове около половины второго дня. Ни близость школы, ни светлое время суток растлителя не смутили.

Оперативники нашли предполагаемого обидчика в тот же день. Им оказался 63-летний пенсионер. Мужчину задержали на двое суток. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.