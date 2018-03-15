У побережья Флориды разбился истребитель ВМС США

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet разбился у побережья штата Флорида. Об этом сообщают Военно-морские силы США в Twitter 15 марта.

Крушение произошло в минувшую среду возле острова Ки-Уэст. Оба пилота успели катапультироваться и были найдены в ходе поисково-спасательной операции, однако командование уточнило, что лётчики погибли. Самолёт выполнял тренировочный полет, причины крушения устанавливаются.

Истребитель входил в состав ​эскадрильи VFA-213 Blacklions, развернутой на борту авианосца «Джордж Буш» и участвовавшей в нанесении ударов по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».