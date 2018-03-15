Telegram откажет в покупке криптовалюты инвесторам из санкционных списков

Telegram Open Network в ходе закрытых раундов первичного размещения криптовалюты Gram (ICO) отказывает инвесторам, попавшим под международные санкции. Об этом 15 марта пишет РБК, ссылаясь на копию стандартной формы договора о покупке криптовалюты или токенов.

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO (initial coin offering) проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

Запрет также распространяется на ближайших родственников таких лиц — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. В договоре указано, что на момент составления ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В документе отмечено, что все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (know your customer — англ. «знай своего клиента»), принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках KYC физическим лицом предоставляются такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка и др.

Неофициальная информация о планах Telegram запустить блокчейн-проект и провести ICO появилась в конце 2017 года. Вскоре в публичном доступе оказался 132-страничный документ, подписанный Николаем Дуровым, техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. В нем рассказывалось о планах Telegram запустить собственную блокчейн-платформу под названием TON, а также криптовалюту Gram. Подлинность этого документа и планы по проведению ICO Павел Дуров никогда не подтверждал.

В феврале стало известно, что первый раунд закрытого ICO TON завершен. Компании удалось привлечь 850 млн долларов.