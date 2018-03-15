Британия заблокировала в СБ ООН заявление России по делу Скрипаля

Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщило постпредство России.

«Предложенный Россией на заседании Совбеза ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — приводит сообщение постпредства «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Заседание прошло по требованию Великобритании. В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства, а также заметил, что у Москвы есть основания предполагать наличие у Лондона формулы газа «Новичок».