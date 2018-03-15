Британия заблокировала в СБ ООН заявление России по делу Скрипаля
Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщило постпредство России.
«Предложенный Россией на заседании Совбеза ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — приводит сообщение постпредства «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Заседание прошло по требованию Великобритании. В ходе него постпред России Василий Небензя, в частности, потребовал от Британии, которая указывает на причастность России к отравлению, предоставить доказательства, а также заметил, что у Москвы есть основания предполагать наличие у Лондона формулы газа «Новичок».
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший российский разведчик и его дочь были отравлены газом «Новичок», который производили в СССР. За это Россию ждут новые санкции. С выводом британцев уже согласились и в Госдепе.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.