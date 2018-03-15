Замеры подтвердили содержание нефтепродуктов в поставляемой жителям Невского района горячей воде

После жалоб жителей Невского района на воду с запахом бензина предприятие «ТЭК СПб» раскрыло тонкости ремонта трубопровода на улице Седова и предоставило данные химических замеров. Содержание нефтепродуктов в поставляемой потребителям действительно зафиксировано, но их источник может крыться во внутридомовых сетях.

Напомним, жильцы 58-го дома по улице Седова поделились с «Фонтанкой» своими ощущениями о принятии ванн с бензиновым оттенком. Они сопоставляли появление запаха с ремонтом трубопровода. Замену 23-метрового участка на Седова проводило ГУП «ТЭК СПб». Предприятие отвечает за доставку горячей воды к дому. Внутренними сетями 58-го ведает управляющая компания «Евротракт», которая направила октановый вектор в сторону энергетиков. Будто бы при ремонте трубопровода использовался отрезок, обработанный бензином.

Пресс-служба «ТЭК СПб» разъяснила «Фонтанке», что при ремонте теплосети на улице Седова использовалась абсолютно новая труба из 407-метровой партии, закупленной у петербургской компании «МК Промстройметалл», и предоставила сертификаты соответствия.

Собственно, чистоту приобретенной партии подтверждает время. Она по частям использована при ремонтно-восстановительных работах в разных районах города, и бензиновых ванн нигде, кроме 58-го дома, не наблюдается.

В среду, 14 марта, специалисты химической службы «ТЭК СПб» отобрали пробы на трубопробоводе предприятия, и в котельной, которая снабжает район. «Никаких изменений в показателях качества воды анализы не выявили», – сообщили в пресс-службе.

Инициативная группа жильцов с одиннадцатого этажа 58-го дома позвала химиков «ТЭК СПб» к себе. Горячую воду проверили в лаборатории. Ее показатели по цветности, запаху, содержанию железа и нефтепродуктов превышали показатели воды, отобранной на входе в дом, хотя за пределы санитарных правил и норм они тоже не выходят.

Вечером 14 марта стало известно, что к поиску бензиновых источников на Седова, внешних или внутридомовых, подключилась администрация Невского района.