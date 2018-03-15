Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

По итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 в ночь на 15 марта стали известны все победители противостояний на этой стадии турнира, которые вышли в четвертьфинал.

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона», «Рома» и «Севилья».

Вылетели из турнира на стадии 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «ПСЖ», «Порту», «Бешикташ», «Челси», «Шахтёр» и «Манчестер Юнайтед».

Жеребьёвка пар 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне (Швейцария) 16 марта.