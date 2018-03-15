В Петербурге обвиняемого арестовали на больничной койке

С двумя месяцами ареста выпишут из петербургской больницы пациента, обвиняемого в угонах и жестоком нападении на полицейского. Ибрагим Атакуев срежиссировал необычный формат судебного процесса, сломав ногу при попытке к бегству.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 14 марта Атакуев заключен под стражу на два месяца постановлением Октябрьского райсуда. Оно, по информации «Фонтанки», выносилось в палате Александровской больницы в режиме выездного заседания. Ехать судье Роману Калитко пришлось из-за решимости Атакуева, который совершил побег из микроавтобуса, выбив головой стекло и сиганув с ограды Обводного канала. Толща льда приняла его безжалостно. С переломом ноги Атакуев был госпитализирован, а правосудие не терпело отлагательства.

Розыском Атакуева и двух его союзников в Петербурге усиленно занялись месяц назад после нападения на сотрудника ДПС, который пытался пресечь угон автомобиля и получил кастетом в лицо.

Обвиняемые по тому же делу Георгий Читанава и Лаша Партсвания были арестованы до 12 мая 2018 года в более цивильных условиях, в залах Октябрьского суда.