Маммана: Буду играть сильнее, чем раньше

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, который 14 марта успешно перенёс операцию в Риме, выразил желание начать играть ещё лучше, после того как завершит процесс восстановления.

«Хочу рассказать вам, что всё прошло хорошо. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за все сообщения поддержки. Сейчас я полностью восстановлюсь и буду играть сильнее, чем раньше. Спасибо, спасибо, спасибо всем!» — приводит слова Мамманы пресс-служба «Зенита» в Твиттере.

«Зенит» сообщал, что сроки восстановления игрока, получившего повреждение передней крестообразной связки, составят пять-шесть месяцев. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи команды в чемпионате России и чемпионат мира–2018, на который он мог отправиться в составе сборной Аргентины.

Маммана получил разрыв крестообразных связок колена в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).