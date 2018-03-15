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15.03.2018 00:17

Тренер "РБ Лейпциг": Против нас выйдет другой состав "Зенита"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль в преддверии ответного матча с "Зенитом" в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что травма защитника Эмануэля Мамманы не ослабит сине-бело-голубых. Напомним, что в игре с "Ростовом" (0:0) аргентинец получил серьезную травму и выбыл на долгий срок.

- В "Зените" много сильных игроков оборонительного плана. На месте Мамманы может сыграть Иванович, – заявил Хазенхюттль. – У "Зенита" были проблемы в последнем матче в российском чемпионате, но там не играл Кокорин (на самом деле вышел на замену. – прим. ред.). Но на матч с нами выйдет другой состав, – сообщил Хазенхюттль.

- Манчини сказал, что делает ставку на Лиге Европы. А вы что бы выбрали – финал ЛЕ или высокое место в бундеслиге, гарантирующее путевку в ЛЧ?

- Мы никогда не ставили так вопрос. Так же есть возможность попасть в лигу чемпионов через Лигу Европы, хотя это и не так просто, учитывая какие команды там играют. Но повторимся, что для нас нет разделения на два турнира.

Первый матч между "Лейпцигом" и "Зенитом" состоялся в Германии и завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта, начало в 21.00.

Источник: Спорт-Экспресс


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