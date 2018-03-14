Полпред РФ в ООН назвал "дело Скрипаля" черным пиаром против России

Власти Соединенного Королевства не гнушаются никакими методами в кампании по очернению России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также попросил членов СБ ООН подумать, кому выгодно устранение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

"Как вы думаете, какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?" — сказал он, выступая в СБ ООН.

По его мнению, Скрипаль "прекрасно подходит на роль жертвы", к которой можно применить "любую немыслимую ложь, грязь" и "черный пиар в отношении России".

"Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться. Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", — подчеркнул российский высокопоставленный дипломат.

Он повторил, что "Россия не причастна к этому инциденту". "Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными", — добавил Небензя.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.