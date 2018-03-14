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14.03.2018 23:51

Лопнувшая труба лишила тепла 70 домов в Московском районе

Кипяток залил проезжую часть улицы Варшавской в Петербурге поздним вечером 14 марта. «Парную» вынужденно посетили припаркованные автомобили и их владельцы, сообщают очевидцы.

Прорыв трубопровода нашли у четвёртого корпуса 41 дома на улице Варшавской. Аварийная бригада приступила к ремонтным работам, отметили в компании в «Теплосеть Петербурга», но более подробную информацию предоставлять отказались.

В комитете по энергетике Смольного добавили, что течь дала труба диаметром 400 мм. В зоне дефекта оказались 70 зданий, отопление перевели на резервную схему, горячая вода в кранах осталась. Ремонтные работы начались в 22:30, завершить их планируется к 11:30 следующего дня.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20
Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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