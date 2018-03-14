Лопнувшая труба лишила тепла 70 домов в Московском районе

Кипяток залил проезжую часть улицы Варшавской в Петербурге поздним вечером 14 марта. «Парную» вынужденно посетили припаркованные автомобили и их владельцы, сообщают очевидцы.

Прорыв трубопровода нашли у четвёртого корпуса 41 дома на улице Варшавской. Аварийная бригада приступила к ремонтным работам, отметили в компании в «Теплосеть Петербурга», но более подробную информацию предоставлять отказались.

В комитете по энергетике Смольного добавили, что течь дала труба диаметром 400 мм. В зоне дефекта оказались 70 зданий, отопление перевели на резервную схему, горячая вода в кранах осталась. Ремонтные работы начались в 22:30, завершить их планируется к 11:30 следующего дня.