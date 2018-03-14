Клиент ФСБ сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге

В Петербурге исчез ключевой участник расследования ФСБ о психологическом воздействии на граждан. Гуру личностного роста Виктор Маркелов покинул свой особняк, где он находился под домашним арестом.

Как сообщил «Фонтанке» 14 марта адвокат Андрей Макаркин, его подзащитный содержался в загородном доме, и при очередном посещении сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН не застали Маркелова дома.

«У нас нет подтверждения, что он ушел добровольно. Но в любом случае, скорее всего, Виктора объявят в розыск», – уточнил адвокат.

На странице в Facebook Макаркин написал, что автомобиль обвиняемого находится рядом с домом, признаков спешных сборов и беспорядка нет, а в качестве рабочих версий предложил бегство за границу по льду Финского залива или на велосипеде через Светогорск.

В управлении ФСИН Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили исчезновение Маркелова и уточнили, что электронный браслет ему не надевали: «13 марта при проверке обвиняемого в месте исполнения меры пресечения сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции установлено его отсутствие, о чем сразу было сообщено следствию. Применение технических средств контроля является правом инспекции, а не обязанностью. Электронные средства не применялись. Контроль за Маркеловым осуществлялся иными способами».

Домашний арест обвиняемого действовал до 28 марта. Возможно, ему заочно поменяют меру пресечения на стражу.

Маркелов – главный обвиняемый в деле петербургской организации «Зеора», которая, по версии ФСБ, посягала на личность и права граждан. Следствие считает, что клиентура «Зеоры» подвергалась психологическому насилию и платила за это деньги. Якобы в организации использовалась технология «Лайфспринг» для душевной раскачки слушателя с подавлением его воли, указанием на недостатки и последующим эмоциональным подъемом. Тем самым, считается, у адепта вырабатывается отвращение к обыденной жизни, в которой нет места всплескам, и привыкание к тренингам, в ходе которых он эти всплески испытывает.

УФСИН после исчезновения Маркелова проводит проверку. Под контролем следственной службы УФСБ остается жена беглеца Ольга Маркелова. Она тоже под домашним арестом, содержится по другому адресу. Сегодня ее проверили – пока находится на месте.