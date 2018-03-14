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14.03.2018 23:39

Британия официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН в ходе заседания в Совете безопасности ООН. Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте Всемирной организации.

И. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что «Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах».

«Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили данное нервно-паралитическое вещество. Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок"», — добавил он, пишет "Лента.ру".

Аллен заявил, что Великобритания пригласила в страну экспертов Организации по запрещению химического оружия. «Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ».

Поводом для обвинений в адрес РФ стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в графстве Уилкшир.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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