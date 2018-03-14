В США госпитализировали нобелевского лауреата по химии, его супруга мертва

В США госпитализировали лауреата Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси, его супругу обнаружили мертвой, сообщает телеканал WREX-TV.

Двух пожилых людей из штата Индиана объявили пропавшими без вести в понедельник после того, как в полицию позвонили их родственники. Во вторник 82-летнего химика обнаружили на шоссе около населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс.

После того, как Нэгиси доставили в госпиталь, полиция нашла тело его 80-летней жены. По предварительным данным, пенсионеры направлялись в аэропорт и заблудились. Ученый вышел из машины, чтобы обратиться за помощью, но обратно не вернулся.

Вскоре жена Нэгиси, обеспокоенная его отсутствием, также покинула автомобиль и спустя некоторое время скончалась. Причина ее гибели пока неизвестна, однако полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Нэгиси более 50 лет жил в США, где преподавал в Университете Пердью. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.