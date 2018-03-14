Бывший мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии

Осуждённый за получение взятки экс-глава Рыбинска отличился в колонии строгого режима в Бежецке. Юрий Ласточкин порадовался успехам российской оборонки и объявил голодовку.

Как пишут «ЯРновости» 14 марта со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Рубена Маркарьяна, Ласточкин якобы заявил об участии в разработке авиадвигателей к новинкам военной отрасли, представленным Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию. После чего колонию посетили несколько человек в штатском из Москвы.

Заключённых, в том числе и бывшего мэра Рыбинска, допрашивали. Затем Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания. По словам адвоката, в ответ экс-чиновник объявил голодовку и намерен продолжать её «до разрешения этого недоразумения, а точнее до конца».

Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новом российском вооружении. В 2015 году Юрия Ласточкина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате. Его приговорили к восьми с половиной годам строгого режима и штрафу в 140 млн рублей.