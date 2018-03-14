Ковальчук: СКА готов к играм с "Локомотивом"

Нападающий СКА Илья Ковальчук отметил, что "Локомотив", с которым армейцы сыграют в четвертьфинале плей-офф КХЛ, – серьезный соперник. Однако, по его словам, петербургский клуб готов к противостоянию иначе, чем к первому кругу.

На старте плей-офф СКА и "Локомотив" прошли "Северсталь" и "Торпедо" соответственно, не проиграв ни матча.

- Первый этап получился сложным – мы только прилетели (с Олимпиады), шла акклиматизация, – цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. – Но это ни в коем случае не отговорки, ведь "Северсталь" – хорошая команда, которая готовилась к этому раунду. Они дали бой. Нам чуть-чуть улыбнулась удача. Слава богу, что серия закончилась достаточно быстро. У нас было время восстановиться и прийти в себя. Сейчас мы готовы совсем по-другому. "Локомотив" – серьезный соперник, будет интересная борьба. Мы обсуждаем "Локомотив", готовимся. С первого тренировочного дня, после того как вернулись с двух выходных, начали смотреть видео. Все идет как обычно – в штатном режиме.