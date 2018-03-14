Савченко пригрозили арестом

Депутата Верховной рады Надежду Савченко арестуют в случае ее неявки в Генпрокуратуру Украины. Об этом заявил руководитель надзорной инстанции Юрий Луценко, его слова опубликовала в Facebook пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

«В случае неявки нардепа Савченко на допрос в СБУ я буду вынужден подать в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест», — говорится в заявлении.

Ранее 14 марта украинское издание Insider выяснило, что силовики готовятся обвинить Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, сообщала "Лента.ру". Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали порталу, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на ключевых чиновников страны.

13 марта Савченко заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, но готова побеседовать с ведомством в случае личного оповещения. Она указала, что с 12 по 16 марта находится с запланированной рабочей поездкой в Европейском парламенте в Страсбурге, при этом депутат Андрей Тетерук уверен, что Савченко не включена в состав делегации и могла сбежать в Россию.