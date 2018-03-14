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14.03.2018 22:05

Трамп взял телеведущего советником по экономическим вопросам

Президент США Дональд Трамп выбрал телекомментатора и экономиста-аналитика Ларри Кадлоу на замену Гэри Кону в качестве главного экономического советника Белого дома, сообщает CNBC.

Трамп заявил, что Кадлоу, республиканец, который работал в качестве советника по экономике бывшего президента США Рональда Рейгана в 1980-х годах, а также работал на Уолл-стрит, имеет «очень хороший шанс» занять место Кона.

По данным СМИ, назначение может произойти 15 марта.

Сам Кудлоу уже подтвердил Reuters, что принял предложение Трампа стать главным экономическим советником президента.

Кадлоу, который был неофициальным советником президентской кампании Трампа 2016 года, ранее критиковал решение президента о тарифах на импорт стали и алюминия.

Источник: Газета.ру


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