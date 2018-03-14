В ЦИК вину за заплакавшую Собчак переложили на ВГТРК

После сегодняшних дебатов на «России-1», которые закончились слезами кандидата в президенты Ксении Собчак, в Центральной избирательной комиссии заявили, что за всё происходящее в эфире отвечает телеканал.

«Формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания. Они имеют право [менять формат], а мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно», — цитирует РБК секретаря Центризбиркома Майю Гришину.

14 марта во время теледебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак обвинила в хамском отношении к ней журналиста Максима Шевченко и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Кандидат в президенты пожаловалась, что её постоянно перебивают и не дают выступать в «её законное время». На конфликт ведущий шоу Владимир Соловьёв отреагировал фразой: «Это ужасно, но таков закон». После того, как Собчак покинула студию, журналист попросил ЦИК «учесть то, что происходит здесь сейчас и принять возможность, чтобы ведущие могли хоть как-то влиять на этот процесс».