Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов
Великобритания передала России список высылаемых дипломатов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
«Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании», — сказала Захарова.
Она отметила, что ответные меры готовятся и скоро будут переданы британской стороне.
Ранее Захарова заявила, что Россия ожидает от Великобритании выдачи 40 преступников.
Источник: Газета.ру