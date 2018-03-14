В покушении на полковника УФСИН Петербурга увидели братский след

В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в покушении на главного врача УФСИН Бадрудина Дамаданова. Им оказался троюродный брат ранее арестованного Альберта Бахлина.

Как стало известно «Фонтанке», в семь утра 14 марта сотрудники убойного отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД без приглашения пришли в пятый дом на Звездной улице. Здесь квартиру снимал 33-летний Владимир Бахлин. По мнению следствия, он составлял компанию брату в тот вечер, когда до полусмерти металлическими прутьями был избит Дамаданов.

Владимир Бахлин спросонья не предложил оперативникам чай, и они это запомнили. Взяли его с собой в недолгое путешествие до Следственного комитета, который ведет дело.

По информации «Фонтанки», задержанный знаком с уголовными процедурами. Ранее привлекался за угон.

Дамаданов занимает должность начальника медико-санитарной части УФСИН Петербурга и области. Покушение на него состоялось 23 ноября 2017 года. Мотив нападения следствием не афишируется или ему еще не понятен. Альберт Бахлин не согласен с предъявленным обвинением. После задержания в Петрозаводске он хранит молчание, находясь в следственном изоляторе до 27 апреля. Брат Владимир, возможно, завтра последует туда же.