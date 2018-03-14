Гимназия Невского района свела к случайности поножовщину между семиклассниками

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге со ссылкой на руководство 498 гимназии предположили, что раненый в школе ребёнок мог порезать себя сам. Мама мальчика эти доводы в разговоре с «Фонтанкой» опровергла.

По словам родительницы, характер раны и тот факт, что ребёнок ничего не сказал семье, противоречит предположению, что ее сын нанёс себе ножевую рану бедра самостоятельно. Такую версию 14 марта выдвинули в аппарате уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой. Уполномоченному объяснили в школе, что двое мальчишек просто шутливо толкались в коридоре и открытый перочинный нож случайно отказался воткнутым в ногу семиклассника. Мама пострадавшего ребёнка уверена, что ее сын не мог этого сделать сам, однако факт драки между школьниками ей также вероятным не кажется. По её словам мальчик, который ранил одноклассника, проблемный, и руководство школы регулярно контактирует с его родителями. Тем не менее, идти на какой-то дальнейший конфликт с его семьей и руководством школы она не собирается.

Напомним, рану мальчик получил ещё 7 марта и скрывал ее от родителей пока нога не начала гноиться. В школе «Фонтанке» объяснили что ответить на вопросы журналиста не могут, так как в образовательном учреждении проходят открытые уроки. Параллельно в гимназии начала проверку прокуратура Невского района.