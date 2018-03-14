Рогозин объявил об использовании двигателя Ту-160 для пассажирского самолета

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что двигатель НК-32-02 тяжелого сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 будет использован в качестве основного для нового пассажирского самолета. Ранее Владимир Путин предложил создать новый сверхзвуковой самолет для пассажирских перевозок на основе бомбардировщика.

Двигатель НК-32 был разработан в 1977 году, с 1983 года устанавливался на самолеты Ту-160. Модификация НК-32-1 испытывалась на борту летающей лаборатории Ту-144ЛЛ.

Напомним, ранее «Фонтанка» объясняла, почему использование двигателей бомбардировщика невозможно для длительного крейсерского полета на сверхзвуке. Основная причина в том, что полет на сверхзвуковой скорости не является крейсерским для Ту-160. Переход на сверхзвук экипаж бомбардировщика использует в качестве боевого маневра для преодоления средств ПВО противника. При работе на форсаже ресурс двигателя стремительно сокращается, и он требует срочного наземного обслуживания.

Для полетов пассажирского Ту-144 в СССР был разработан новый двигатель на базе НК-6. В отличие от оригинала, НК-144 мог длительное время работать на форсаже, хотя для этого пришлось занизить максимальную тягу двигателя.