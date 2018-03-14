У вас Петербург открепился

Глава ЦИК Элла Памфилова обнаружила в Петербурге рекордное число открепившихся от своего участка для голосования дважды, трижды и даже …59 раз. Горизбиркому пригрозили оргвыводами, если ситуацию не исправят.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова утром 14 марта проводила совещание с наблюдателями и избирательными комиссиями из разных регионов. В течение трех часов она напутствовала выборщиков о том, что нужно не допустить нарушений закона, и предупреждала их – неминуемо найдутся те, кто захочет все выставить не в том свете. Фамилии Навальный она не называла, однако выступила с резкой критикой петербургского избиркома, когда узнала, что город лидирует по количеству «двойных открепительных», на возможность взять которые указал оппозиционер.

«Нам нужно действовать так, чтобы укрепить авторитет нашей страны, вернуть людям доверие к выборам, для этого надо действовать максимально корректно и в соответствии с законом. В то же время быть готовым к разным провокациям: желающих сорвать выборы, как за пределами страны, так и внутри, достаточно. Они тоже готовятся к выборам, но с другой стороны, создают ложные посылы о мнимых фальсификациях», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова 14 марта на совещании с избиркомами регионов. Монолог о предстоящих выборах президента длился почти 3 часа, и уже под конец Памфилова обратила свой гнев на Петербург.

Критика касалась вопроса выдачи так называемых открепительных. На выборной кампании президента 2018 года действует новая система для тех, кому неудобно по какой-либо причине проголосовать по месту регистрации. Для таких граждан предусмотрена возможность открепиться от своего участка и закрепиться к какому-либо другому. До 12 марта это можно было сделать в любом терризбиркоме, на портале госуслуг, в МФЦ и на любом избирательном участке. С 12 марта – только на участке по месту регистрации.

Накануне, 13 марта, Алексей Навальный опубликовал в youtube канале историю волонтера своего штаба. Молодой человек умудрился «открепиться» от своего участка сразу в нескольких местах, что дало Навальному повод заподозрить власти в организации так называемых «каруселей» – организованного голосования по нескольку раз. Комментируя журналистам исследование штаба Навального глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что тот «сел в лужу». «Открепительное удостоверение — это «напоминалка, где вы должны проголосовать». Чтобы проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить паспорт, а не открепительный талон», – заявила она «Эху Москвы». Зампредседателя ЦИКа Николай Булаев пояснил ТАСС, что в случае получения двух открепительных действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым.

Тем не менее, под конец совещания с региональными избиркомами Памфиловой принесли статистику: в ней по количеству «двойных открепительных» лидировал Петербург. «Элла Александровна сказала, что в городе 9 тысяч откреплений по нескольку раз. В Москве – всего 1,5 тысячи таких. В Ленинградской области – 500. Она сказала, что, конечно, бывает несколько причин такому явлению, одна из них – когда кто-то открепился по чьему наущению. А бывает такое, что это делается организованно, но те, кто откреплялся, даже об этом и не знают. Главе Горизбиркома было сказано, что с этой историей Петербург должен разобраться, иначе ЦИК сделает оргвыводы после выборов», – рассказал «Фонтанке» участник совещания.

В петербургском избиркоме подтвердили информацию о том, что действительно зафиксировали явление двойных, тройных и 59-рных откреплений, однако отметили, что не всегда это означает, что это было сделано по злому умыслу. «Например, могли быть сбои в МФЦ и оператор просто дважды нажал на кнопку отправить», – объяснили в ГИКе. Кроме того, по словам представителя комиссии, зафиксировано несколько случаев, когда жители Северной столицы также по нескольку раз откреплялись в других регионах для голосования за чертой Петербурга. «Возможно, например, что кто-то передумал и решил, что участок можно изменить», – предполагают в Горизбиркоме.

Хотя по заверению представителей ГИКа о проблемах говорить рано, вечером 14 марта председатель Виктор Панкевич созвал экстренное совещание. По словам его участников, председателей территориальных избирательных комиссий, им было поручено за ночь разобраться со списками избирателей и привести их в порядок так, чтобы там не было двойных, тройных и прочих повторений.

Две недели назад Центризбирком уже обращал внимание на Петербург. Тогда москвичи даже приезжали с проверкой после того, как в больнице №15 член УИКа 1164 застала зампредседателя комиссии заполняющей заявления для голосования на данном участке по копиям паспортов. Инспекция фактически закончилась ничем, УИКу погрозили пальцем, а главу Горизбиркома вызвали на заседание ЦИК по видеосвязи, но и на нем ничего дельного не сказали.

Любопытно, что в последние несколько недель поступают сообщения от петербургских бюджетников, что их массово стимулируют пойти на выборы, затребовав открепиться на участки для голосования по месту работы. Студенты, врачи, учителя и даже актеры рассказывали о таких просьбах «Фонтанке». К 12 марта в Северной столице столице набралось уже более 230 тысяч человек (это около 6 процентов от количества избирателей в городе) пожелавших сменить свое место голосования. Однако, по уверению главы Горизбиркома Виктора Панкевича, ни по одному случаю не удалось доказать каких-либо действий в отношении избирателей против их воли.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», один из главных показателей, который затребовали в Кремле от Петербурга, – высокая явка.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»