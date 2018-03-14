Смольный заплатит почти 40 млн рублей за заказные перевозки на ЧМ-2018

Комитет по транспорту объявил конкурс на заказные перевозки во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Потребуется более 160 автобусов.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 14 марта, максимальная цена — 37,7 млн рублей, итоги подведут в начале апреля. Согласно документации, подрядчик должен предоставить 164 одноэтажных автобуса вместимостью не менее 150 человек. Кондиционеры, экологический класс Евро-5, 100% низкого расположения пола, символика мундиаля — все это тоже прописано в условиях конкурса. Объем услуг — 7088 машиночасов. Автобусы должны быть не старше 5 лет; это требование даже строже, чем к машинам, перевозящим детские экскурсионные группы.

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Петербурге.