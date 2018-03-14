«Фонтанка» за 60 секунд — 14 марта

Сбежавший от пыток Илья Капустин заявил в интервью «Фонтанке», что финский лагерь для мигрантов ему милее спецслужб Петербурга.

После взрыва на Народного Ополчения 81 человек остался без жилья. Еще 362 человека — тоже без жилья, но их разобрали по домам родственники.

В Петербурге взяли с боем команду самых отпетых угонщиков. Работали грязно.



Китайцы замахнулись на полуживой рынок петербургского велопроката. Какое низкое коварство…

Торговые сети решили стать ближе к земле — сами будут выращивать овощи и рыбу. Еще чуть-чуть – и о душах задумаются. По 200 – 300 на гипермаркет для начала.



Говорят, петербургский стенд на Международной архитектурной выставке в Каннах оказался круче московского. Показываем, что у нас понастроят.



Маленькая, но гордая Финляндия замахнулась на Арктику. И знаете, есть ощущение, что у финнов получится — во всяком случае, аппарат есть.



Жителям Невского района в горячие краны пустили воду с бензином. Следующим шагом, видимо, будет подача в телеантенны сигнала «глаза в кислоте».



В день выборов на стрелке Васильевского острова будут митинговать за состоявшееся воссоединение Крыма с Россией. Кто сказал «агитация»? Законы читать надо!



А ранняя оттепель в Петербурге случилась не за тем, чтобы весна скорее пришла, а чтобы дяденька-жестянщик заработал и травмпункт не дремал. Берегите себя.