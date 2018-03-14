МИД России: Британские власти попытались развязать огульную антироссийскую кампанию

Министерство иностранных дел России официально прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании о высылке российских дипломатов из страны.

Сообщение опубликовано 14 марта на официальном сайте МИДа. В нем утверждается, что Россию «наказывают» «под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С. Скрипаля и его дочери». Дипломаты расценивают это как «беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами».

В МИДе считают, что британское правительство идет на обострение отношений «в своих неблаговидных политических целях». Дипломаты подчеркнули, что англичане должны были сначала завершить расследование, а не сразу вступать в конфронтацию с Россией. «Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», – подытожили в МИДе. И добавили, что «ответные меры не заставят себя ждать».

Напомним, ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России.