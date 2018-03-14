МИД России: Британские власти попытались развязать огульную антироссийскую кампанию
Министерство иностранных дел России официально прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании о высылке российских дипломатов из страны.
Сообщение опубликовано 14 марта на официальном сайте МИДа. В нем утверждается, что Россию «наказывают» «под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С. Скрипаля и его дочери». Дипломаты расценивают это как «беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами».
В МИДе считают, что британское правительство идет на обострение отношений «в своих неблаговидных политических целях». Дипломаты подчеркнули, что англичане должны были сначала завершить расследование, а не сразу вступать в конфронтацию с Россией. «Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», – подытожили в МИДе. И добавили, что «ответные меры не заставят себя ждать».
Напомним, ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.