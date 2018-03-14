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14.03.2018 19:07

Петербургского бизнесмена арестовали за торговлю несуществующими парковками

В Петербурге арестован известный в деловых кругах переговорщик Антон Шахов, умевший не только обещать крупные сделки, но и брать под них щедрые авансы. Авансы и погубили его 14 марта.

Как стало известно «Фонтанке», Следственное управление УМВД по Центральному району возбудило серию уголовных дел по жалобам петербургских предпринимателей, которые рассчитывали получить неплохие дивиденды с аренды городских земельных участков под парковки. Посредником в сделках выступал 42-летний Шахов. Он показывал инвесторам перспективные адреса и, по версии следствия, обещал сократить бюрократические проволочки при оформлении аренды. После переговоров, которые Шахов, безусловно, ведет мастерски, клиенты соглашались на авансирование. В материалах дела есть эпизод получения подозреваемым 8,4 млн рублей от двух петербуржцев, мнивших себя арендаторами выгодных парковочных участков.

Судя по заявлениям предпринимателей, Шахов с деньгами растворялся. Еще одно уголовное дело возбуждено после того, как он зарегистрировал право собственности на чужой Porsche Cayenne. Следствие считает договор купли-продажи подложным.

К вечеру 14 марта Шахова доставили в Куйбышевский суд с ходатайством об аресте. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, подозреваемый взят под стражу на два месяца, до 12 мая 2018 года.


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