НАТО требует от России предоставить данные о программе разработки веществ класса «Новичок»

Совет НАТО заявил, что отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — первый случай «враждебного применения нервно-паралитического вещества на территории стран альянса с момента его основания».

Заявление опубликовано 14 марта на официальном сайте Североатлантического альянса. НАТО выразило солидарность с Великобританией и предложило помощь в расследовании. Кроме того, альянс требует от России ответить на вопросы, направленные англичанами, и «раскрыть всю информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия».

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в покушении на Скрипаля, скорее всего, виноваты российские власти. А отравили экс-разведчика нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российского происхождения. Ответом англичан станет высылка из страны 23 российских дипломатов.