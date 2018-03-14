НАТО требует от России предоставить данные о программе разработки веществ класса «Новичок»
Совет НАТО заявил, что отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — первый случай «враждебного применения нервно-паралитического вещества на территории стран альянса с момента его основания».
Заявление опубликовано 14 марта на официальном сайте Североатлантического альянса. НАТО выразило солидарность с Великобританией и предложило помощь в расследовании. Кроме того, альянс требует от России ответить на вопросы, направленные англичанами, и «раскрыть всю информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия».
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в покушении на Скрипаля, скорее всего, виноваты российские власти. А отравили экс-разведчика нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российского происхождения. Ответом англичан станет высылка из страны 23 российских дипломатов.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.