Вместо обещанного театра на 11-й линии построят жилой дом

Паспорт на строительном заборе на 11-й линии Васильевского острова, 56, сообщал горожанам о строительстве «Театра на вынос». На самом деле разрешение застройщику было выдано совсем не на театр, а на два корпуса жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, сообщил 14 марта петербургский Госстройнадзор.

По информации ведомства, застройщик — ООО «Дом на 11-й» — получил предписание демонтировать информационный щит, на котором был нарисован в общих чертах макет будущего театра. На самом деле правдой на этом щите был лишь номер разрешения на строительство, сообщили в стройнадзоре. Все остальное, включая данные о застройщике, связанном с Управделами президента, и о заказчике — Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству и реконструкции объектов культуры, — было неправдой.

По требованию Госстройнадзора застройщик демонтировал щит, который вводил граждан в заблуждение. Организация привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Связаться с застройщиком «Фонтанке» пока не удалось, мы готовы предоставить им возможность ответить на претензии.

Отметим, что учредителем и бенефициаром ООО «Дом на 11-й» является Евгений Гуревич — один из основателей и совладельцев холдинга «Адамант».

Как сообщают в стройнадзоре, разрешение на строительство было выдано компании в 2016 году при условии сохранности примыкающего к границам проектирования памятника — выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Г. Чубакова» (11-я линия В.О., д. 58), а также других соседних исторических зданий.