Шевченко и Жириновский довели Собчак до слез в прямом эфире

Препирательства, которые вспыхнули 14 марта во время теледебатов на телеканале «Россия-1», довели Ксению Собчак до слез. Кандидат в президенты обвинила в хамском отношении к ней журналиста Максима Шевченко и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

«Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь», – не выдержала Ксения Собчак. «Вот этот человек, – показала она на Жириновского, – называет меня … (нецензурн. – Прим. ред.) и грязной ведьмой на вашей программе, и вы это позволяете здесь делать каждый раз», – еле сдерживая слезы, сказала кандидат в президенты ведущему дебатов Владимиру Соловьеву.

За Собчак вступился еще один кандидат в президенты, Григорий Явлинский. «Спор с Ксенией Собчак превращается в травлю. Это недопустимо», – сказал политик. В итоге с ним согласился и ведущий программы, что не помешало Ксении Собчак в слезах покинуть студию телеканала.