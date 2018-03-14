Шевченко и Жириновский довели Собчак до слез в прямом эфире
«Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь», – не выдержала Ксения Собчак. «Вот этот человек, – показала она на Жириновского, – называет меня … (нецензурн. – Прим. ред.) и грязной ведьмой на вашей программе, и вы это позволяете здесь делать каждый раз», – еле сдерживая слезы, сказала кандидат в президенты ведущему дебатов Владимиру Соловьеву.
За Собчак вступился еще один кандидат в президенты, Григорий Явлинский. «Спор с Ксенией Собчак превращается в травлю. Это недопустимо», – сказал политик. В итоге с ним согласился и ведущий программы, что не помешало Ксении Собчак в слезах покинуть студию телеканала.
Справка:
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).