Семейный Lexus главы департамента «Роснефти» угнали в Петербурге

В Санкт-Петербурге похищен автомобиль, принадлежавший семье главы департамента компании «Роснефть» Александра Комарова. Угонщики воспользовались отсутствием уличных камер видеонаблюдения в жилмассиве Приморского района.

Как стало известно «Фонтанке» 14 марта, накануне около пяти вечера супруга Александра Комарова припарковала черный Lexus RX350 во дворах проспекта Королева на севере Петербурга и отлучилась на полтора часа. Момент угона видеокамерами не зафиксирован. Бензобак автомобиля 2014 года выпуска был забит под завязку.

Водительница обратилась с заявлением об угоне, полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК «Кража в особо крупном размере». Lexus потерпевшей оценен в 2 млн рублей.

По данным «Фонтанки», в автопарке Комаровых имеются и другие автомобили. Топ-менеджер владеет особняком в курортном пригороде Петербурга на берегу Финского залива, поэтому запас транспортных средств в семье объясним.

Александру Комарову 59 лет. Департамент судебной практики «Роснефти» возглавляет с 2016 года. Входит в совет директоров дочерней структуры нефтяного гиганта «РН-Западная Сибирь». До «судебного» департамента отвечал в «Роснефти» за взаимодействие с органами государственной власти.

До работы в команде Игоря Сечина топ-менеджер занимал должности вице-президента госкорпорации «Олимпстрой» и вице-президента «Организационного комитета Сочи-2014». В сентябре 2014 года Дмитрий Медведев наградил Комарова орденом «За заслуги перед Отечеством».

Петербургский период Александра Николаевича получился не менее успешным. Он окончил юрфак ЛГУ Жданова в 1985 году, его однокурсником был Дмитрий Козак. В начале 1990-х работал в мэрии Петербурга вместе с Владимиром Путиным. С 1995 по 2006 годы — председатель Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.