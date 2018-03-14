Защитник «Зенита» Маммана успешно прооперирован в Риме

Напомним, Маммана получил травму в самом начале матча против «Ростова» 11 марта. Врачи диагностировали у него субтотальное повреждение передней крестообразной связки. таким образом Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата. Ранее игроки «Зенита» поддержали защитника в своих соцсетях.

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.