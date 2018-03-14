Защитник «Зенита» Маммана успешно прооперирован в Риме
Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана был прооперирован в Италии 14 марта. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, операция завершилась успешно. Сроки восстановления защитника составят 5-6 месяцев.
Напомним, Маммана получил травму в самом начале матча против «Ростова» 11 марта. Врачи диагностировали у него субтотальное повреждение передней крестообразной связки. таким образом Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата. Ранее игроки «Зенита» поддержали защитника в своих соцсетях.