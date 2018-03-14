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14.03.2018 18:05

В Петербурге официально запрещают прогулки по льду

С 15 марта в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд. 

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, спасатели и полиция выйдут на рейды по акватории Финского залива. Автомобилистам, забравшимся на ледяную поверхность водоёмов, грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Свои предупреждения в МЧС сопроводили грозной картинкой.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области

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Нева, где за минувшую неделю искупались трое горожан, уже пару дней не пригодна для прогулок. Ледокол «Невская застава» расширил полынью на реке, чтобы тающий лёд не задерживался по пути в Финский залив. 

Несмотря на оттепель, синоптики не ждут в Петербурге весенней погоды в ближайшее время. Потепление закончится так же внезапно, как и наступило. Уже завтра в город вернутся морозы, столбик термометра опустится до -7.

 


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